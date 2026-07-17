Сбер одобрил реструктуризацию кредитов жителей и бизнеса Крыма

Сбер реструктурировал кредиты в Крыму на сумму около 2 млрд рублей

Сбер с конца июня одобрил реструктуризацию кредитов жителей республики Крым, Севастополя и предпринимателей региона на общую сумму около 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По данным Сбера, объем одобренной реструктуризации кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства превысил 1 млрд рублей.

Наибольшее количество обращений поступило от компаний, работающих в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики.

В банке отметили, что заявки рассматриваются в индивидуальном порядке с учетом финансового положения каждого клиента.

В качестве примера в Сбере привели пансионат в одном из прибрежных поселков Крыма, который после масштабной реконструкции, профинансированной за счет кредитов банка на сумму 30 млн рублей, столкнулся со снижением туристического потока и массовой отменой бронирований.

Реструктуризация кредита позволила предприятию сохранить коллектив и продолжить подготовку к следующему сезону.

Еще одним примером стал один из крупнейших региональных сервисов по аренде автомобилей. Компания, работающая на рынке более 11 лет, из-за сокращения туристического потока и снижения выручки обратилась в банк за поддержкой. Сбер одобрил реструктуризацию остатка кредита в размере 18 млн рублей в связи с режимом чрезвычайной ситуации.

По информации банка, это позволило временно снизить долговую нагрузку, избежать просроченной задолженности и сохранить финансовую устойчивость предприятия.

В банке напомнили, что для предпринимателей Крыма и Севастополя действуют несколько программ поддержки. В их числе — кредитные каникулы сроком до шести месяцев в соответствии с федеральным законодательством, реструктуризация кредитов с возможностью отсрочки платежей по основному долгу и процентам до 12 месяцев, а также пролонгация кредитов до двух лет.

Сбер также оказывает поддержку физическим лицам. По данным банка, на сегодняшний день реструктуризация кредитов жителей Крыма и Севастополя одобрена еще на общую сумму около 1 млрд рублей.

В Сбере добавили, что банковская инфраструктура на полуострове продолжает работать в штатном режиме.