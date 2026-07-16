Девятая Всемирная конференция по ИИ стартует в Шанхае 17 июля

В Сбере назвали участие в WAIC возможностью свериться с глобальным техсообществом

Девятая Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) пройдет в Шанхае с 17 по 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

В банке крупнейший азиатский форум в сфере ИИ назвали одним из ключевых технологических событий года. В рамках конференции запланировано более 140 форумов. В них примут участие свыше 1 400 китайских и зарубежных гостей.

«Участие в WAIC — это возможность сверить часы с глобальным технологическим сообществом. Сегодня ИИ перестает быть просто инструментом, он становится ядром агентной экономики. Наша общая задача не только продемонстрировать всему миру передовые российские технологии в области генеративного ИИ, разработанные членами Альянса в сфере ИИ, но и найти новые точки синергии», — заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, прямое общение российских исследователей и бизнеса с международными коллегами на площадке конференции оказывает ощутимы практический результат, касающийся совершенствования ИИ-продуктов и инициирования кросс-страновых научных исследований.

В первый день пройдут церемония открытия WAIC и главный форум на высоком уровне по теме глобального регулирования в сфере ИИ. Предполагается, что на церемонии председатель КНР Си Цзиньпин изложит подходы Китая к развитию и управлению ИИ.

Россия примет активное участие в конференции. В состав делегации страны вошли представители науки, бизнеса и государства. Они примут участие в ключевых событиях WAIC.

Также 18 июля пройдет сессия под эгидой конференции AI Journey, где выступят российские и международные эксперты. Они расскажут о будущем бизнеса в эпоху генеративного ИИ, представят передовые научные исследования и проведут панельную дискуссию об управлении ИИ.

На выставке будет работать интерактивный стенд Russian Connected AI Hub. Гости познакомятся с российскими ИИ-решениями от Сбера, AIRI и группы компаний ЦРТ. Среди ключевых продуктов: антропоморфный робот «Грин» на базе модели Green-VLA, флагманская модель от Сбера GigaChat 3.5 Ultra, доверенная платформа GigaNetwork, нейросеть Kandinsky 3D.