Предприниматели Мордовии получили доступ к программе поддержки бизнеса на маркетплейсах

RWB запустила в Мордовии комплексную программу поддержки предпринимателей «Платформа роста». Соответствующая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главного исполнительного директора RWB Роберта Мирзояна и главы республики Артема Здунова, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что программа ориентирована на предпринимателей с локализованным производством и призвана помочь им начать или масштабировать бизнес в сфере электронной коммерции как на российском рынке, так и в странах присутствия RWB.

Участники проекта получат доступ к аналитическим инструментам, каналам продвижения, логистическим решениям, а также возможностям продвижения брендов с использованием наружной рекламы.

«Программа поможет предпринимателям с локализованным производством начать и масштабировать бизнес в сфере электронной коммерции. Резиденты получат доступ к аналитике, эффективным каналам продвижения, современным логистическим решениям, а также возможность привлечь внимание к бренду с помощью рекламы вне дома», — отметил Мирзоян.

По словам Здунова, электронная торговля открывает дополнительные возможности для малого бизнеса, позволяя ему конкурировать с крупными компаниями, оптимизировать затраты и расширять географию продаж.

«В сфере электронной торговли в Мордовии почти три тысячи активных предпринимателей, и их число постоянно увеличивается. Развитие брендов из республики на маркетплейсах — отличная возможность заявить о себе за пределами региона и стать более востребованными среди покупателей из России и других стран», — отметил глава Мордовии.

По данным RWB, доля товаров российского производства, реализуемых предпринимателями Мордовии на Wildberries, выросла с 41% в прошлом году до 45% в текущем.

Наиболее заметную динамику продемонстрировали товары для строительства и ремонта, продажи которых увеличились на 25%, а также косметика и парфюмерия, оборот которых вырос на 35%.