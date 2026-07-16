Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Предприниматели Мордовии получили доступ к программе поддержки бизнеса на маркетплейсах

RWB запустила программу «Платформа роста» в Мордовии
Пресс-служба RWB

RWB запустила в Мордовии комплексную программу поддержки предпринимателей «Платформа роста». Соответствующая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главного исполнительного директора RWB Роберта Мирзояна и главы республики Артема Здунова, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что программа ориентирована на предпринимателей с локализованным производством и призвана помочь им начать или масштабировать бизнес в сфере электронной коммерции как на российском рынке, так и в странах присутствия RWB.

Участники проекта получат доступ к аналитическим инструментам, каналам продвижения, логистическим решениям, а также возможностям продвижения брендов с использованием наружной рекламы.

«Программа поможет предпринимателям с локализованным производством начать и масштабировать бизнес в сфере электронной коммерции. Резиденты получат доступ к аналитике, эффективным каналам продвижения, современным логистическим решениям, а также возможность привлечь внимание к бренду с помощью рекламы вне дома», — отметил Мирзоян.

По словам Здунова, электронная торговля открывает дополнительные возможности для малого бизнеса, позволяя ему конкурировать с крупными компаниями, оптимизировать затраты и расширять географию продаж.

«В сфере электронной торговли в Мордовии почти три тысячи активных предпринимателей, и их число постоянно увеличивается. Развитие брендов из республики на маркетплейсах — отличная возможность заявить о себе за пределами региона и стать более востребованными среди покупателей из России и других стран», — отметил глава Мордовии.

По данным RWB, доля товаров российского производства, реализуемых предпринимателями Мордовии на Wildberries, выросла с 41% в прошлом году до 45% в текущем.

Наиболее заметную динамику продемонстрировали товары для строительства и ремонта, продажи которых увеличились на 25%, а также косметика и парфюмерия, оборот которых вырос на 35%.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!