Сбер добавил оплату мобильной связи в приложение СберKids для детей

Дети от 6 до 14 лет смогут пополнить баланс оператора в приложении СберKids

В приложении СберKids для детей от 6 до 14 лет появилась функция оплаты мобильной связи. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Теперь ребенок сможет пополнить баланс любого российского оператора с главного экрана приложения, без переходов в другие разделы.

Управляющий директор, начальник управления СберKids Сбера Кирилл Бессонов рассказал об этой функции. По его словам, оплата мобильной связи стала одной из самых частых просьб детей, которые пользовались приложением СберKids.

«Раньше для этого нужно было идти через родителей или сторонний сайт, а теперь ребенок может справиться с этим самостоятельно, в один шаг с главного экрана», — отметил он.

Раньше ребенок пополнял баланс только через родителей — просил их совершить платеж или использовать сайт мобильного оператора. Это требовало отдельной авторизации и не привязывалось к детской карте. Теперь пополнение встроили прямо в интерфейс СберKids.

«При этом родители по-прежнему контролируют расходы через лимиты на карте, так что ребенок не останется без связи, но и траты остаются прозрачными. Это только первый шаг — в ближайшее время в приложении появятся и другие функции, которые запрашивают наши юные пользователи», — отметил Бессонов.

В Сбере напомнили, что приложение помогает детям учиться копить и грамотно распоряжаться деньгами. Как это делать им подсказывает пушистый ассистент СберКот. При этом в СберKids размещено много познавательных видео и обучающих игр по финансовой грамотности. Таким образом ребенок получает необходимые знания и с детства развивает важные навыки.

В банке подчеркнули, что с Детской СберКартой приложение позволяет применять знания на практике, например, перевод средств в Сбер или в другие банки, оплату покупок по QR-коду и получение бонусов «Спасибо». При этом родители контролируют расходы ребенка с помощью лимитов.