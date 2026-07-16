Российскому бизнесу предложили полис киберстрахования с сервисом защиты ИТ-инфраструктуры

«Ингосстрах» создал полис для защиты бизнеса от киберрисков

Компания «Ингосстрах» совместно с 4sec запустила полис для малого и среднего бизнеса. Продукт сочетает страховое покрытие с инструментами непрерывного мониторинга ИТ-инфраструктуры и реагирования на киберинциденты, сообщили в компании.

Уточняется, что «Кибер-Инго Смарт» объединяет страховой полис «Ингосстраха» и облачную платформу киберзащиты 4sec.

«Решение не требует установки дополнительного оборудования или создания собственного подразделения информационной безопасности», — сообщил начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин.

Он добавил, что в полис входят инструменты профессиональной киберзащиты и финансовое покрытие возможного ущерба.

Отмечается, что страховое покрытие распространяется на случаи хакерских атак и внедрения вредоносного программного обеспечения, если они привели к ущербу для бизнеса.

Максимальный размер страхового покрытия составляет 500 млн рублей.

Как отметили в компании, продукт доступен предприятиям независимо от текущего уровня информационной безопасности.