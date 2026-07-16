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Бизнес

Банк России и Корпорация МСП поддержат бизнес из приоритетных отраслей

Малый и средний бизнес получит доступ к 150 млрд рублей по льготной ставке
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Малый и средний бизнес из приоритетных отраслей в 2026 году получит доступ к 150 млрд рублей по льготной ставке. Соответствующую программу стимулирования кредитования реализует Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) совместно с Банком России. Решение о ее запуске принял совет директоров Корпорации МСП во главе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что предприниматели смогут получить кредиты в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на пополнение оборотных средств по ставке «ключ плюс 3%».

Зампред правительства России Александр Новак уточнил, что новая структура программы стала ответом на запрос бизнеса. По его словам, возможность привлекать средства на оборотные цели поможет предпринимателям обеспечивать текущую деятельность и развивать предприятия.

«Программа доступна для предпринимателей из приоритетных отраслей - туризма, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, отдельных креативных индустрий, малым технологическим компаниям, участникам региональных программ по повышению производительности труда, а также для МСП из Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя», — добавил он.

В рамках программы срок действия льготной ставки составит один год. Кредит выдают банки-участники программы, включая дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк, который выступает оператором госпрограмм льготного кредитования для малых технологических компаний, предприятий станкостроения и робототехники, а также малого и среднего бизнеса в моногородах и прилегающих особых экономических зонах.

Кроме того, в программе действуют спецусловия для МСП приграничных регионов. Кредиты такому бизнесу предоставляются по ставке равной ключевой.

Уточняется, что средства могут предоставить предприятиям из любых отраслей на сумму до 30 млн рублей под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП.

Поддержка МСП осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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