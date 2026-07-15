Баффет исключил фонд Гейтса из списка получателей ежегодных пожертвований

Крупнейший американский инвестор, мультимиллиардер Уоррен Баффет больше не будет делать пожертвования фонду основателя Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Баффет исключил благотворительную организацию Gates Foundation из списка получателей своих ежегодных пожертвований. Поэтому фонд Гейтса не сможет получить $6 млрд.

Инвестор в течение восьми лет направит все средства в четыре семейных фонда.

Газета отмечает, что Gates Foundation был исключен из списка получателей пожертвований после серии разоблачений, касающихся связей Гейтса со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Баффет фактически разорвал отношения с Гейтсом.

11 июня Гейтс заявил, что Эпштейн пытался шантажировать его информацией о супружеских изменах. По словам основателя Microsoft, Эпштейн получил доступ к конфиденциальной информации о его личной жизни, включая сведения о неверности в браке с Мелиндой Френч Гейтс.

Ранее Баффет пожаловался на признаки старения.