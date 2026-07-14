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Россиянам рассказали, какие домашние заготовки лучше сделать до августа

Эксперт Х5 Мартыненко: в июле стоит заморозить ягоды, зелень и молодой горошек
nnattalli/Shutterstock/FOTODOM

Клубнику, малину, смородину, зелень и молодой горошек лучше заготовить уже в июле, не дожидаясь августа. Сейчас эти продукты находятся на пике вкуса и лучше сохраняют свои качества после заморозки. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко.

«Ягоды лучше сначала разложить в один слой и заморозить, а затем пересыпать в пакеты или контейнеры. Так они не слипнутся и их будет удобнее использовать небольшими порциями. Укроп, петрушку, кинзу, базилик и другие травы можно измельчить и заморозить отдельно либо сразу приготовить смеси для супов и горячих блюд. Молодой горошек перед заморозкой следует несколько минут бланшировать, а затем быстро охладить. Это поможет сохранить его цвет, вкус и текстуру», — отметил Мартыненко.

По его словам, июль также подходит для приготовления варенья, джемов и компотов из сезонных ягод, абрикосов и ранних слив. Чтобы сохранить свежий вкус, часть урожая можно перетереть с небольшим количеством сахара без длительной термической обработки, пояснил эксперт.

Для засолки сейчас Мартыненко посоветовал выбирать молодые грунтовые огурцы с тонкой кожицей, плотной мякотью и небольшими семенами — они равномерно просаливаются и сохраняют хруст. Мариновать целиком можно и молодые патиссоны, добавил эксперт. Одновременно он рекомендовал заготовить листья смородины, вишни и хрена, зонтики укропа и чеснок.

Из молодых кабачков в июле можно приготовить икру, лечо, салаты и маринованные закуски, сказал эксперт. Начинается и сезон грунтовых томатов, подходящих для домашних соусов, а во второй половине месяца — баклажанов, добавил Мартыненко.

«Не стоит ждать конца сезона, когда все овощи созреют одновременно. Удобнее распределить заготовки на несколько недель и делать их по мере появления качественных продуктов. Главным ориентиром должен быть не календарь, а период максимальной зрелости конкретных овощей, фруктов и ягод», — заключил Мартыненко.

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