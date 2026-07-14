Морская блокада Ирана подняла цену нефти Brent выше $86 впервые более чем за месяц

Мировые цены на нефть выросли более чем на 3%, и баррель Brent впервые с 12 июня превысил $86. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:32 мск достигла $86,03 (+3,28%). Августовские фьючерсы на WTI подорожали на 3,26% — до $80,69, превысив отметку $80 впервые с 16 июня.

Рост вызван возобновлением блокады иранских судов в Ормузском проливе и нападениями на два танкера.

За короткий перерыв между двумя блокадами Ирану удалось экспортировать не менее 57 млн баррелей нефти: за последнюю неделю шесть супертанкеров, находящихся под санкциями США, прошли через Ормуз с отключенными транспондерами.

Генеральный директор Infrastructure Capital Management Джей Хэтфилд прогнозирует, что цена Brent останется на уровне $80, если ситуация с проливом не изменится. Он не ожидает роста до $90–100, но предупредил, что в случае открытия Ормуза цены быстро упадут до $60.

Цены на газ в Европе при этом выросли на 3,6% до максимума за три месяца.

Ранее в МИД Ирана рассказали, кто контролирует Ормузский пролив.