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Бизнес

Российская сеть фитнес-клубов внедрила в подписку тренера на основе ИИ

DDX Fitness добавил в приложение собственного ИИ-тренера
Пресс-служба DDX Fitness

DDX Fitness первым среди российских фитнес-сетей внедрил в мобильное приложение функции на основе искусственного интеллекта, обновив наполнение подписки Infinity Plus. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что, в отличие от сторонних нейросетей, ИИ встроен в приложение и учитывает историю тренировок.

Так, цифровой ассистент в текстовом чате поможет составлять программы тренировок с учетом индивидуальных целей, а также предоставит рекомендации по технике выполнения упражнений и скорректирует план занятий.

Также пользователи получили доступ к результатам анализа состава тела в динамике, дневнику тренировок и библиотеке онлайн-занятий DDX Action.

В компании отметили технологичность и инновационный подход решения. В частности, система учитывает историю тренировок, самочувствие пользователя и данные анализа состава тела, которые автоматически загружаются в личный кабинет после прохождения измерений на специальном аппарате в клубе. По мере изменения результатов она обновляет программу и прогноз достижения поставленной цели.

Еще одной новой функцией стал цифровой дневник тренировок. Он позволяет планировать занятия, фиксировать выполненные упражнения, подходы и рабочие веса. С его помощью можно получать напоминания отслеживать статистику, включая продолжительность тренировок, их количество и общий объем поднятого веса.

Кроме того, в случае необходимости система может предложить пользователю подписки различные варианты занятий. Так, ему может быть предложено начать упражняться с собственным весом вместо тренажеров.

Также клиенты получают доступ к онлайн-платформе сети с более 130 видеотренировками различной продолжительности и уровня подготовки. По информации компании, материалами сервиса уже пользуется каждый восьмой член клуба.

Там также отметили, что, по данным Smart Ranking, интерес к технологическим решениям в фитнес-индустрии продолжает расти. Аналитики ожидают, что к 2034 году мировой рынок технологий искусственного интеллекта в фитнесе увеличится примерно в пять раз.

«При помощи подписки мы стремились сделать фитнес более понятным, удобным и гибким для повседневной жизни человека. В дальнейшем планируем развивать продукт, добавлять новые возможности и делать доступный фитнес технологичнее», — поделился директор по продуктам DDX Fitness Игорь Витковский.

Кроме того, обновленная подписка включает весь функционал тарифа Infinity.

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