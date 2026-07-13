В России могут ужесточить контроль за импортом недорогой одежды и обуви

Правительство России планирует ужесточить контроль за импортом недорогой одежды и обуви. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Согласно документу, Федеральные налоговая и таможенная службы (ФНС и ФТС), а также Минпромторг намерены провести тесты нового механизма контроля за ввозом товаров легкой промышленности. Процедура будет включать в себя объединение трех источников информации — данных ФТС о заявленной таможенной стоимости продукции, информации ФНС о налоговых платежах и сведений системы маркировки о вводе товаров в оборот.

Ожидается, что этот механизм позволит сопоставлять оценку ввозимых товаров с их последующей реализацией в России. Если между показателями будет существенное расхождение, то это может свидетельствовать о возможном занижении таможенной суммы и на недоплату пошлин и налогов, следует из материала. Тесты планируется провести до конца года. Результаты ведомствам предстоит представить в IV квартале 2026 года.

Журналисты уточнили, что решение связано с систематическим занижением таможенной стоимости со стороны импортеров. Подобные действия создают неравные условия для отечественных компаний и вытесняют их продукцию с рынка.

Ранее стало известно, что Россия вдвое нарастила импорт одежды из США.