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Бизнес

Автовладельцы смогут узнавать о наличии бензина на заправках в 2ГИС

Карта бензина 2ГИС охватила более 29 тыс. заправок в России
Shutterstock

2ГИС начал показывать наличие бензина на заправках на основе обезличенных данных о покупках топлива на АЗС от Сбера и информации пользователей. Он охватывает более 29 тысяч АЗС в России, сообщили в компании.

Уточняется, что пользователи могут увидеть, на каких АЗС недавно покупали бензин. Также сервис интегрирует информацию от автовладельцев, сообщивших о наличии различных видов топлива в 2ГИС.

Открыть карту бензина пользователи могут на главном экране приложения и сайте benzin.2gis.ru. Также предусмотрены фильтры для сокращения времени поиска подходящей заправки.

В компании отметили, что создание сервиса стало ответом на рост дневного поиска заправок в 2ГИС: с середины июня текущего года он увеличился в семь раз по сравнению со средним значением прошлого года. Пик пришелся на 3 июля, когда топливо искали в 13 раз чаще обычного.

Также в июне 2ГИС зафиксировал появление поисковых запросов, связанных именно с наличием топлива на заправках.

«Мы запустили карту бензина в 2ГИС, чтобы водитель мог спокойно спланировать поездку и знал, куда ехать за топливом. Пользователи уже делятся информацией о его наличии на АЗС, с запуском нового сервиса это стало еще проще — в карточке заправки можно указать, например, какой есть бензин и какая очередь», — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.

В компании сообщили о планах по дальнейшему развитию сервиса. К нему будут подключаться новые источники данных, также у водителей появится возможность уточнять статусы АЗС — чтобы информация оставалась максимально полной и актуальной.

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