Россияне смогут расплачиваться за покупки в Индонезии через Сбер

Сбер запустил в приложении «СберБанк Онлайн» оплату по единому национальному стандарту QR-кодов в Индонезии. Cумма покупки конвертируется в рубли в автоматическом режиме, сообщили в банке.

Уточняется, что теперь россиянам для оплаты покупок в Индонезии достаточно открыть «СберБанк Онлайн» и просканировать QR-код. При оплате на экране отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.

Такие платежи проходят более чем в 40 млн торговых точек по всей Индонезии.

В банке добавили, что пользователям Android и iOS для оплаты необходимо установить актуальную версию приложения.

Отмечается, что Индонезия стала 13-й страной, где россияне могут расплачиваться через Сбер по QR-коду. По данным банка, ежемесячный оборот по оплате за рубежом по QR клиентами кредитной организации за второй квартал увеличился более чем вдвое.