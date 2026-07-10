Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россияне смогут расплачиваться за покупки в Индонезии через Сбер

Сбер запустил оплату по QR-коду в Индонезии
Shutterstock

Сбер запустил в приложении «СберБанк Онлайн» оплату по единому национальному стандарту QR-кодов в Индонезии. Cумма покупки конвертируется в рубли в автоматическом режиме, сообщили в банке.

Уточняется, что теперь россиянам для оплаты покупок в Индонезии достаточно открыть «СберБанк Онлайн» и просканировать QR-код. При оплате на экране отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.

Такие платежи проходят более чем в 40 млн торговых точек по всей Индонезии.

В банке добавили, что пользователям Android и iOS для оплаты необходимо установить актуальную версию приложения.

Отмечается, что Индонезия стала 13-й страной, где россияне могут расплачиваться через Сбер по QR-коду. По данным банка, ежемесячный оборот по оплате за рубежом по QR клиентами кредитной организации за второй квартал увеличился более чем вдвое.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!