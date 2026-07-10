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Бизнес

Аналитики сообщили о резком росте хакерских атак на криптоиндустрию

ТАСС: криптомошенники похитили $1 млрд с начала 2026 года
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

С начала 2026 года в криптовалютной отрасли было зарегистрировано 189 мошеннических инцидентов, а общий ущерб для инвесторов и компаний по всему миру достиг около $1 млрд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аналитической компании «Коинкит».

По данным аналитиков, за последние три месяца активность злоумышленников выросла более чем в два раза. При этом массовые атаки на пользователей уступили место редким, но крупным операциям, ущерб от которых исчисляется десятками миллионов долларов.

Основная часть финансовых потерь пришлась на два типа атак. Наибольший ущерб нанесли взломы криптомостов — инфраструктуры, обеспечивающей перевод цифровых активов между различными блокчейн-сетями. За первое полугодие было зафиксировано 18 таких инцидентов, которые принесли злоумышленникам более $370,7 млн.

Вторым по масштабу ущерба способом стали захваты прав администратора. По данным компании, хакеры получали доступ к цифровым ключам разработчиков криптопроектов и таким образом компрометировали системы. Несмотря на то что подобных случаев было всего шесть, общий ущерб составил $306,6 млн, а средние потери на один инцидент превысили $51 млн. Наиболее пострадавшими названы проекты KelpDAO с ущербом $292 млн и Drift Protocol с ущербом $285 млн.

В то же время традиционные ошибки в программном коде, выявленные в 38 случаях, а также небезопасные разрешения пользователей на списание средств смарт-контрактами, зафиксированные в 25 случаях, оказались самыми распространенными, однако суммарно принесли злоумышленникам менее $30 млн.

В «Коинкит» отметили, что если в начале года большинство потерь было связано с человеческим фактором и невнимательностью инвесторов, то к лету ситуация изменилась. По оценке аналитиков, на рынке сформировался тренд на дорогостоящие точечные атаки, при которых даже качественный аудит программного кода не обеспечивает защиту, если злоумышленники получают доступ к ключам управления разработчиков.

Для снижения рисков эксперты рекомендуют ограничивать использование межсетевых мостов, не хранить активы в кроссчейн-протоколах дольше необходимого времени и регулярно проверять криптокошельки через специализированные сервисы, отзывая неограниченные разрешения на списание средств смарт-контрактами.

Ранее хакеры выложили в сеть 114 млн записей с данными россиян.

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