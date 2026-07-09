Маска оштрафовали за сокрытие информации о скупке акций Twitter

Маска оштрафовали на $1,5 млн за сокрытие информации о скупке акций Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об урегулировании спора с Илоном Маском, касающегося его действий при приобретении акций Twitter в 2022 году. Основной претензией регулятора была несвоевременная подача информации о покупке, говорится на сайте ведомства.

Проверка SEC была инициирована в мае 2022 года, когда стало известно, что Илон Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter с нарушением установленного срока. Согласно нормам SEC, инвесторы, чья доля в публичной компании превышает 5%, обязаны уведомить об этом регулятора в течение десяти дней. Маск же подал соответствующее уведомление на одиннадцатый день после дедлайна – покупка состоялась 14 марта, а информация была представлена 4 апреля.

14 апреля Маск завершил полную покупку компании Twitter, оценив сделку в $44 млрд. Задержка в раскрытии информации о первоначальном приобретении части акций позволила Маску сэкономить порядка $150 млн, поскольку стоимость акций Twitter не претерпела существенного роста после первой сделки.

В рамках достигнутого соглашения Маск выплатит SEC гражданский штраф в размере $1,5 млн, при этом не признавая своей вины.

На этапе расследования SEC выдвигала против Маска обвинения в применении «уловок»» для затягивания процесса, ссылаясь на неоднократные случаи уклонения от повесток регулятора. В свою очередь, Илон Маск критиковал тогдашнего главу SEC, Гэри Генслера, называя его действия ««домогательствами».

Ранее сообщалось, что Илон Маск хочет купить ИИ-стартап для программистов Cursor за $60 млрд.