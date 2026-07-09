Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Маска оштрафовали за сокрытие информации о скупке акций Twitter

Маска оштрафовали на $1,5 млн за сокрытие информации о скупке акций Twitter
Nathan Howard/Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об урегулировании спора с Илоном Маском, касающегося его действий при приобретении акций Twitter в 2022 году. Основной претензией регулятора была несвоевременная подача информации о покупке, говорится на сайте ведомства.

Проверка SEC была инициирована в мае 2022 года, когда стало известно, что Илон Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter с нарушением установленного срока. Согласно нормам SEC, инвесторы, чья доля в публичной компании превышает 5%, обязаны уведомить об этом регулятора в течение десяти дней. Маск же подал соответствующее уведомление на одиннадцатый день после дедлайна – покупка состоялась 14 марта, а информация была представлена 4 апреля.

14 апреля Маск завершил полную покупку компании Twitter, оценив сделку в $44 млрд. Задержка в раскрытии информации о первоначальном приобретении части акций позволила Маску сэкономить порядка $150 млн, поскольку стоимость акций Twitter не претерпела существенного роста после первой сделки.

В рамках достигнутого соглашения Маск выплатит SEC гражданский штраф в размере $1,5 млн, при этом не признавая своей вины.

На этапе расследования SEC выдвигала против Маска обвинения в применении «уловок»» для затягивания процесса, ссылаясь на неоднократные случаи уклонения от повесток регулятора. В свою очередь, Илон Маск критиковал тогдашнего главу SEC, Гэри Генслера, называя его действия ««домогательствами».

Ранее сообщалось, что Илон Маск хочет купить ИИ-стартап для программистов Cursor за $60 млрд.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!