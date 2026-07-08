Экспедиция в поддержку локального бизнеса пройдет в регионах России

«Т-Банк» запустил всероссийскую бизнес-экспедицию, посвященную исследованию регионального предпринимательства, особенностей ведения бизнеса и развитию деловой активности в субъектах РФ. Об этом сообщили в компании.

Уточняется, что проект «Локальный код» объединит деловые мероприятия, исследования и образовательные программы для предпринимателей.

Экспедиция стартовала во Владивостоке. По информации организаторов, мероприятие посетили более 1,8 тыс. предпринимателей. В деловой программе приняли участие свыше 30 спикеров, в том числе представители банковского сектора, образовательных организаций, Центробанка, а также руководители российских компаний и предприниматели.

Далее экспедиция отправится по маршруту: Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Дополнительные остановки запланированы в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде, где состоятся встречи предпринимательского сообщества, спортивные мероприятия и неформальные встречи для нетворкинга.

Деловая программа включает выступления экономистов, представителей органов регулирования и высших учебных заведений, дискуссии с участием успешных предпринимателей и руководителей крупных компаний. Для начинающих предпринимателей подготовлены образовательные сессии и практические дискуссии.

Отмечается, что организаторы планируют провести исследования разных аспектов локального бизнеса на основе данных аналитической платформы T-Data и анализа местного рынка, опросов жителей, выявления «народных брендов», формирующих идентичность региона, а также дискуссий с местными предпринимателями.

По словам руководителя управления развития малого бизнеса «Т-Бизнеса» Егора Раннева, мероприятие стало одним из первых интерактивных проектов о бизнесе в регионах с акцентом на малом и среднем предпринимательстве.

«Проект посвящен силе локального бизнеса — предпринимателям и компаниям, которые формируют экономику, городскую среду и сообщества в своих регионах», — отметил он.

Автора проекта и руководителя бренда «Т-Бизнес» Кристина Безуглая в свою очередь добавила, что инициатива направлена на обмен опытом между предпринимателями и изучение изменений в развитии локального бизнеса на фоне трансформации потребительского спроса.