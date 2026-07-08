Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Экспедиция в поддержку локального бизнеса пройдет в регионах России

«Т-Банк» организует бизнес-экспедицию по пяти регионам России
Т-банк

«Т-Банк» запустил всероссийскую бизнес-экспедицию, посвященную исследованию регионального предпринимательства, особенностей ведения бизнеса и развитию деловой активности в субъектах РФ. Об этом сообщили в компании.

Уточняется, что проект «Локальный код» объединит деловые мероприятия, исследования и образовательные программы для предпринимателей.

Экспедиция стартовала во Владивостоке. По информации организаторов, мероприятие посетили более 1,8 тыс. предпринимателей. В деловой программе приняли участие свыше 30 спикеров, в том числе представители банковского сектора, образовательных организаций, Центробанка, а также руководители российских компаний и предприниматели.

Далее экспедиция отправится по маршруту: Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Дополнительные остановки запланированы в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде, где состоятся встречи предпринимательского сообщества, спортивные мероприятия и неформальные встречи для нетворкинга.

Деловая программа включает выступления экономистов, представителей органов регулирования и высших учебных заведений, дискуссии с участием успешных предпринимателей и руководителей крупных компаний. Для начинающих предпринимателей подготовлены образовательные сессии и практические дискуссии.

Отмечается, что организаторы планируют провести исследования разных аспектов локального бизнеса на основе данных аналитической платформы T-Data и анализа местного рынка, опросов жителей, выявления «народных брендов», формирующих идентичность региона, а также дискуссий с местными предпринимателями.

По словам руководителя управления развития малого бизнеса «Т-Бизнеса» Егора Раннева, мероприятие стало одним из первых интерактивных проектов о бизнесе в регионах с акцентом на малом и среднем предпринимательстве.

«Проект посвящен силе локального бизнеса — предпринимателям и компаниям, которые формируют экономику, городскую среду и сообщества в своих регионах», — отметил он.

Автора проекта и руководителя бренда «Т-Бизнес» Кристина Безуглая в свою очередь добавила, что инициатива направлена на обмен опытом между предпринимателями и изучение изменений в развитии локального бизнеса на фоне трансформации потребительского спроса.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!