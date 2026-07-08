В России обсудили переход к новому этапу технологического развития

Переход от политики импортозамещения к формированию нового технологического уклада на основе генеративного искусственного интеллекта и ИИ-агентов позволит ускорить цифровую трансформацию промышленности и повысить конкурентоспособность российских предприятий. Такое мнение высказали участники панельной дискуссии «Искусственный интеллект в промышленности: вызовы и перспективы», состоявшейся в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» при поддержке Сбера.

Как отметил модератор дискуссии, старший вице-президент – руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, мир вступает в новый этап развития технологий, связанный с распространением генеративного искусственного интеллекта.

По его словам, сегодня собственными фундаментальными ИИ-моделями сопоставимого уровня располагают США, Китай и Россия, что создает для страны возможности для развития собственных технологических решений.

Меньшов также заявил, чтотРоссии необходимо переходить от модели импортозамещения к созданию собственных подходов к разработке технологий на базе генеративного ИИ. Он сообщил, что Сбер подготовил руководство по агентной разработке AI-Disrupt PDLC и использует его при реализации собственных проектов.

Глава Института AIRI Иван Оселедец отметил, что следующим этапом развития искусственного интеллекта станет его интеграция непосредственно в производственные процессы.

По его мнению, для этого необходимо обучать модели на основе практического опыта специалистов, цифровизировать процессы принятия решений и переходить от локальных пилотных проектов к масштабным задачам с измеримым экономическим эффектом.

Директор центра ИИ-решений для B2B Сбербанка Александр Вибе сообщил, что, по оценкам компании, около 95% пилотных проектов по внедрению ИИ в промышленности не переходят в стадию промышленной эксплуатации.

Среди основных причин он назвал требования информационной безопасности, особенности регулирования, сложную ИТ-инфраструктуру предприятий, низкую совместимость корпоративных систем и необходимость разворачивать ИИ-решения исключительно во внутреннем контуре компаний.

По словам Вибе, дальнейшее развитие технологий связано с созданием на предприятиях мультиагентной среды, развитием сквозных архитектур данных и расширением сотрудничества с отраслевыми интеграторами. Конечной целью внедрения ИИ он назвал повышение производительности труда инженерных кадров и снижение влияния кадрового дефицита.

Вице-президент, председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин отметил, что дальнейшее развитие ИИ потребует инвестиций в образование, науку и кооперации государства, бизнеса и финансовых институтов.