Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России обсудили переход к новому этапу технологического развития

В Сбере назвали ИИ-агентов драйвером развития промышленности
Cбер

Переход от политики импортозамещения к формированию нового технологического уклада на основе генеративного искусственного интеллекта и ИИ-агентов позволит ускорить цифровую трансформацию промышленности и повысить конкурентоспособность российских предприятий. Такое мнение высказали участники панельной дискуссии «Искусственный интеллект в промышленности: вызовы и перспективы», состоявшейся в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» при поддержке Сбера.

Как отметил модератор дискуссии, старший вице-президент – руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, мир вступает в новый этап развития технологий, связанный с распространением генеративного искусственного интеллекта.

По его словам, сегодня собственными фундаментальными ИИ-моделями сопоставимого уровня располагают США, Китай и Россия, что создает для страны возможности для развития собственных технологических решений.

Меньшов также заявил, чтотРоссии необходимо переходить от модели импортозамещения к созданию собственных подходов к разработке технологий на базе генеративного ИИ. Он сообщил, что Сбер подготовил руководство по агентной разработке AI-Disrupt PDLC и использует его при реализации собственных проектов.

Глава Института AIRI Иван Оселедец отметил, что следующим этапом развития искусственного интеллекта станет его интеграция непосредственно в производственные процессы.

По его мнению, для этого необходимо обучать модели на основе практического опыта специалистов, цифровизировать процессы принятия решений и переходить от локальных пилотных проектов к масштабным задачам с измеримым экономическим эффектом.

Директор центра ИИ-решений для B2B Сбербанка Александр Вибе сообщил, что, по оценкам компании, около 95% пилотных проектов по внедрению ИИ в промышленности не переходят в стадию промышленной эксплуатации.

Среди основных причин он назвал требования информационной безопасности, особенности регулирования, сложную ИТ-инфраструктуру предприятий, низкую совместимость корпоративных систем и необходимость разворачивать ИИ-решения исключительно во внутреннем контуре компаний.

По словам Вибе, дальнейшее развитие технологий связано с созданием на предприятиях мультиагентной среды, развитием сквозных архитектур данных и расширением сотрудничества с отраслевыми интеграторами. Конечной целью внедрения ИИ он назвал повышение производительности труда инженерных кадров и снижение влияния кадрового дефицита.

Вице-президент, председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин отметил, что дальнейшее развитие ИИ потребует инвестиций в образование, науку и кооперации государства, бизнеса и финансовых институтов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!