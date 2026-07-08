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Бизнес

В России объем выданных кредитными потребкооперативами займов сократился вдвое

Банк России ужесточил регулирование микрофинансовых организаций
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

В первом квартале 2026 года кредитные потребительские кооперативы (КПК), связанные с микрофинансовыми организациями (МФО), в совокупности выдали в два раза меньше займов, чем кварталом ранее, а объем упал на 47%. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Уточняется также, что количество заключенных договоров сократилось на 51% — до 417 тысяч. По данным Банка России, в первые три месяца текущего года из госреестра были исключены 62 кооператива, а за последние 12 месяцев — более 800.

«Ряд МФО на фоне усиления мер по ограничению закредитованности граждан начали переводить в связанные КПК часть своих выдач для снижения регуляторной нагрузки. Деятельность таких КПК не соответствовала требованиям законодательства», — отмечает регулятор.

Издание напоминает, что КПК — это некоммерческие организации, объединяющие людей или компании, чтобы помочь им решать финансовые проблемы за счет взаимной поддержки. Как пояснил финансовый аналитик Михаил Беляев, МФО мимикрируют под кредитные потребкооперативы, чтобы уйти под более мягкое регулирование. Однако рягуляторная практика добралась и до них.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев до этого заявил, что МФО с 1 июля будут обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, не скрывать риски и не проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги.

Парламентарий также отметил, что МФО будут обязаны получать осознанное согласие заемщика на услуги, а не через визуальные уловки или юридические формулировки.

Ранее ЦБ РФ продлил рекомендации по реструктуризации кредитов.

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