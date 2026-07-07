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Бизнес

Российский ритейлер запустил пилотный проект по цифровому управлению выпечкой

«Перекресток» внедрил ИИ для управления производством выпечки
Пресс-служба «Перекрестка»

Торговая сеть «Перекресток» (входит в X5) начала тестирование цифровой системы «Умный пекарь», предназначенной для управления производством выпечки в супермаркетах. Пилотный проект реализуется в двух магазинах сети в Москве, сообщили в компании.

Уточняется, что в основе решения — система видеоконтроля с применением технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения. В режиме реального времени она отслеживает наполнение витрин с выпечкой, распознает пустые места на полках и передает информацию сотрудникам для оперативного пополнения ассортимента.

Также система анализирует данные о продажах и автоматически формирует производственные планы для сотрудников пекарни. Алгоритмы учитывают спрос в разные часы дня, текущую наполненность витрин и динамику реализации отдельных позиций.

Использование системы позволит более равномерно распределять производство, ориентируясь на фактический покупательский спрос.

«Система помогает синхронизировать производство с фактическим спросом и быстрее реагировать на изменения покупательского потока. Мы ожидаем, что технология позволит повысить доступность свежей продукции, сократить количество ситуаций с отсутствием отдельных позиций на витрине и снизить объем списаний благодаря более точному планированию производства», — отметил директор по поддержке и развитию бизнеса торговой сети «Перекресток» Александр Чухонцев.

Как отметили в компании, новая технология призвана заменить традиционный подход, при котором значительная часть выпечки производится в первой половине дня.

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