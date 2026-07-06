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Бизнес

Российский банковский сектор назвали одним из лидеров по внедрению ИИ

ОТП Банк: в течение 3-5 лет ИИ поможет устранить «недолюбленность» клиентов
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Технологии искусственного интеллекта в ближайшие 3-5 лет позволят банкам точнее прогнозировать потребности клиентов и устранить их «недолюбленность». Такое мнение высказал в ходе дискуссии «ИИ в банковском риск-менеджменте: источник антихрупкости или новый класс уязвимостей» на Международном финансовом конгрессе-2026 президент ОТП Банка Илья Чижевский, сообщило издание «Код Дурова».

По словам Чижевского, банк придерживается взвешенного подхода к внедрению ИИ и использует технологию только в тех направлениях, где она демонстрирует подтвержденный результат.

В частности, как рассказал президент ОТП Банка, в риск-менеджменте банка работают несколько десятков моделей машинного обучения, 36 из них применяются в оценке рисков. По его мнению, это обеспечивает преимущество на уровне 5–20% по показателю Gini в розничных моделях.

Илья Чижевский также сообщил, что экономический эффект от применения ИИ по итогам прошлого года составил около 2% чистой прибыли банка.

При этом он отметил, применение ИИ было успешным не во всех направлениях. Так, модели оценки состояния корпоративных заемщиков на основе открытых данных пока демонстрируют нестабильные результаты и требуют регулярной перекалибровки.

Чижевский также заявил, что российский банковский сектор является одним из лидеров по внедрению искусственного интеллекта в России — благодаря сочетанию инновационного развития и сбалансированного регулирования со стороны Центробанка.

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