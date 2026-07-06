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Бизнес

Москва увеличит поддержку патентования изобретений

Собянин сообщил об увеличении размера грантов на патентование изобретений вдвое
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Программа финансовой поддержки патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в России расширена. Это способствует увеличению патентной активности столичных компаний и позволит поддержать обеспечение правовой охраны их разработок, заявил в своем канале в мессенджере «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что ранее программа охватывала исключительно изобретения и полезные модели, сейчас грант будет выделяться и на промышленные образцы. Его размер составит 30 тыс. рублей на образец.

Кроме того, вдвое увеличена сумма грантов на патентование изобретения. По словам Собянина, теперь размер такого гранта может доходить до 150 тыс. рублей.

Мэр столицы напомнил, что направить заявку на получение гранта бизнес может на платформе Московского инновационного кластера. Также кластер обеспечит весь спектр услуг в области управления интеллектуальной собственностью.

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