В Сбере назвали клиентский опыт следующим уровнем конкуренции в банковской сфере

Следующим этапом развития конкуренции в финансовой отрасли станет соперничество банков в области интерфейсов и клиентского опыта. Такое мнение высказал на сессии «Открытые решения: от финансовой инфраструктуры к инфраструктуре всей экономики», завершившей Финансовый конгресс Банка России, первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По его словам, открытый банкинг уже стал частью российского финансового рынка, поскольку большинство клиентов пользуются услугами сразу нескольких банков. В этих условиях ключевым фактором выбора становятся удобство сервисов и качество взаимодействия с пользователем.

«Большинство россиян либо уже имеют, либо будут иметь счета в разных банках. Поэтому следующий уровень конкуренции — это конкуренция интерфейсов и клиентского опыта», — считает Царев.

В Сбере сообщили, что уже реализовали проекты в сфере открытого банкинга совместно с банками-партнёрами. По словам Царева, новые решения внедряются только после проверки их надежности и работоспособности.

Он также отметил, что развитие открытого банкинга позволяет создавать новые клиентские сервисы. В частности, в приложении «СберБанк Онлайн» появилась возможность оформить налоговый вычет в несколько кликов благодаря интеграции с более чем 3 тыс. юридических лиц — поставщиков услуг. По данным банка, этой возможностью уже воспользовались миллионы клиентов.

По оценке Царева, сейчас открытый банкинг находится на начальном этапе развития и в основном позволяет клиентам просматривать счета, историю операций и депозиты в разных банках. Однако после подключения к мультибанкингу всех крупных игроков рынок сможет перейти к созданию новых финансовых продуктов и сервисов.

«Открытый банкинг — инфраструктурный элемент, он позволит финансовой индустрии сформировать принципиально новый пласт продуктового предложения уже в ближайшие несколько лет», — подчеркнул Царев.

Отдельное внимание, по его словам, необходимо уделить упрощению пользовательского пути. Топ-менеджер Сбера отметил, что идеальной моделью открытого банкинга станет процесс, при котором клиенту не потребуется вводить дополнительные данные или переходить между приложениями, при этом все требования по защите персональных данных и регулированию будут соблюдены.