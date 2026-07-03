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Бизнес

ВТБ и Wildberries будут развивать «умную конкуренцию»

ВТБ расширит сотрудничество с Wildberries в сфере финансовых сервисов
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

ВТБ и Wildberries развивают партнерство, основанное на модели «умной конкуренции», которая предполагает объединение сильных сторон обеих компаний при сохранении их самостоятельности. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

По его словам, высокотехнологичные продукты ВТБ с точки зрения расчетных и кредитных решений — одна из компетенций, которая будет использована при развитии партнерства с Wildberries. При этом в рамках партнерства продолжит работу «Вайлдберриз Банк», а обе организации сохранят собственные бренды.

«Мы разберемся, кто где сильнее, и постараемся извлечь из этого максимальную пользу для обеих компаний», — отметил Сергейчук.

Он добавил, что сотрудничество с Wildberries является частью стратегии ВТБ по развитию партнерств с крупнейшими цифровыми платформами и компаниями.

По его словам, такое взаимодействие направлено на обеспечение пользы для потребителей - повышению качества обслуживания клиентов, расширению выбора финансовых продуктов и сервисов.

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