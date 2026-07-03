В Сбере предупредили о рисках инвестиций в игровые предметы

Сбер стремится предупредить молодое поколение о рисках инвестиций в игровые предметы, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России.

По его словам, инвестиции в игровые предметы – это зачастую рынок с непрозрачными механизмами.

Царев добавил, что цены на игровые предметы зависят от популярности игры и размера ее аудитории.

«В Сбере с 14 лет ребята могут даже открывать брокерский счет до пяти тысяч рублей, с согласия родителей — до двадцати. Мы просвещаем и рассказываем про инвестиции. Наша цель — показать, какие есть инструменты, рассказать, как ими можно пользоваться», — сказал Царев.

Он отметил, что у институциональных игроков может появиться интерес к инвестициям в видеоиграх, но нужно понятное регулирование.

«Мы должны гарантировать безопасность тех продуктов, которые используем. Это наша ответственность. Поэтому здесь мы консервативны и готовы это класть на полку, когда понимаем, как это будет урегулировано», — рассказал Царев.

В обсуждении также приняли участие заместитель председателя Банка России Филипп Габуния, эксперт-аналитик канала Dickers Invest Давид Голубев и другие.