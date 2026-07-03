Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

Сбер поддержит жителей Крыма и Севастополя

Клиенты Сбера в Крыму и Севастополе смогут оперативно реструктурировать кредиты
Сбер

Сбер поможет жителям Крыма и Севастополя снизить финансовую нагрузку, сообщает пресс-служба банка.

Пострадавшие клиенты смогут воспользоваться кредитными каникулами для физических лиц и бизнеса на срок до шести месяцев.

Также в Крыму и Севастополе действуют программы поддержки Сбера, с помощью которых клиенты могут реструктурировать кредиты на срок до 12 месяцев.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, задача банка – помочь гражданам и бизнесу снизить финансовую нагрузку в ситуации ЧП.

«Мы подготовили понятный и доступный механизм реструктуризации, который позволяет оперативно получить поддержку без лишних бюрократических процедур. Банк будет работать с каждым клиентом персонально, чтобы найти оптимальное решение в зависимости от его ситуации», — сказал он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Выгодно ли отложить выход на пенсию в России? Ответ финансистов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!