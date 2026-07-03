Сбер поддержит жителей Крыма и Севастополя

Сбер поможет жителям Крыма и Севастополя снизить финансовую нагрузку, сообщает пресс-служба банка.

Пострадавшие клиенты смогут воспользоваться кредитными каникулами для физических лиц и бизнеса на срок до шести месяцев.

Также в Крыму и Севастополе действуют программы поддержки Сбера, с помощью которых клиенты могут реструктурировать кредиты на срок до 12 месяцев.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, задача банка – помочь гражданам и бизнесу снизить финансовую нагрузку в ситуации ЧП.

«Мы подготовили понятный и доступный механизм реструктуризации, который позволяет оперативно получить поддержку без лишних бюрократических процедур. Банк будет работать с каждым клиентом персонально, чтобы найти оптимальное решение в зависимости от его ситуации», — сказал он.