ОТП Банк стал участником программы лояльности Ozon «Зеленая цена», сообщают «Ведомости».

Благодаря этому клиенты банка смогут получать скидки при оплате покупок на маркетплейсе любыми картами ОТП Банка.

Стоимость товаров будет такой же, как и для клиентов Ozon Банка.

«Интеграция в программу «Зеленая цена» позволяет нам предоставить клиентам максимально выгодные условия покупок на одном из крупнейших маркетплейсов страны. Мы последовательно работаем над тем, чтобы использование карт ОТП Банка было одинаково эффективным в любых каналах продаж», — отметил руководитель дивизиона розничного бизнеса ОТП Банка Николай Мельниченко.

Также директор директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок поблагодарил ОТП Банк за присоединение к «Зеленой цене».

«Подключение новых партнеров подтверждает: модель прямых инвестиций в цену востребована банками и их клиентами. Уверены, что программа лояльности поможет ОТП Банку повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новую аудиторию на маркетплейсе», — сказал он.

Напомним, что о планах присоединения ОТП банка к открытой программе лояльности Ozon «Зеленая цена» в кулуарах ПМЭФ журналистам рассказала директор по маркетингу и связям с общественностью ОТП Банка Екатерина Кобленц. Она отметила, клиенты банка являются активными пользователями маркетплейсов, поэтому в интересах банка сделать этот опыт приятнее и выгоднее. Более того, по словам Екатерины, партнерство между платформами и банками выровняет условия конкуренции на рынке.