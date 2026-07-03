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В ЦБ РФ высоко оценили создание рейтинга компаний ипотечного страхования жизни

Михаил Мамута: рейтинг страховщиков поможет россиянам более осознанно выбирать полис
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Рейтинг страховых компаний на рынке ипотечного страхования – это правильный шаг, который поможет россиянам делать более осознанный выбор при покупке полиса, заявил «Коммерсанту» заместитель председателя Центробанка Михаил Мамута.

«Нам кажется, что история, связанная с публикацией рэнкинга по выплатам, хорошая сама по себе, она точно будет помогать человеку делать выбор, и мы ее поддерживаем», — сказал Мамута.

Он добавил, что такой рейтинг должен публиковать Всероссийский союз страховщиков, так как у него есть необходимые полномочия и больше данных об объемах выплат.
По словам Мамуты, теперь у людей появилась возможность выбора.

«Сколько людей обратит на это внимание, вы увидите уже совсем скоро, потому что результаты публикации рейтинга страховщиков скажутся на коммерческих продажах. Наш интерес в том, чтобы люди обращали внимание на объемы выплат по полисам ипотечного страхования», — сказал он.

Напомним, ранее Сбербанк создал рейтинг страховщиков, основанный на объемах их выплат по полисам ипотечного страхования жизни. Всего в список вошли 16 отраслевых игроков. Рейтинг отражает процент выплат страховой компании от общего числа заявленных событий по проданным полисам.

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