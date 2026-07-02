Сбер не планирует выводить компании экосистемы на IPO из-за низких мультипликаторов

Вывод компаний экосистемы Сбера на IPO пока не входит в планы кредитной организации. Об этом рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, действующие мультипликаторы не предоставляют банку возможности получить от IPO значительный дополнительный капитал.

«Они очень занижены и не сопоставимы с американскими или китайскими. Поэтому сейчас мы не видим смысла выводить компании экосистемы Сбера на IPO. Мы создавали экосистему для синергии и активно развиваем её. А основная база для капитала Сбера — это наша традиционная операционная деятельность, ведь в месяц Сбер зарабатывает примерно 160 миллиардов рублей чистой прибыли», — сказал Ведяхин.

Первый зампред правления банка объяснил, что поэтому Сбер сконцентрировался на том, чтобы сделать свою операционную деятельность еще более эффективной.

«Так что наш нефинансовый бизнес — это стратегическая инвестиция в совершенствование клиентского опыта, а не набор активов, предназначенных для будущей продажи», — добавил Ведяхин.