Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

Сбер не планирует выводить компании экосистемы на IPO из-за низких мультипликаторов

Ведяхин назвал операционную деятельность основной базой для капитала Сбера
Сбер

Вывод компаний экосистемы Сбера на IPO пока не входит в планы кредитной организации. Об этом рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, действующие мультипликаторы не предоставляют банку возможности получить от IPO значительный дополнительный капитал.

«Они очень занижены и не сопоставимы с американскими или китайскими. Поэтому сейчас мы не видим смысла выводить компании экосистемы Сбера на IPO. Мы создавали экосистему для синергии и активно развиваем её. А основная база для капитала Сбера — это наша традиционная операционная деятельность, ведь в месяц Сбер зарабатывает примерно 160 миллиардов рублей чистой прибыли», — сказал Ведяхин.

Первый зампред правления банка объяснил, что поэтому Сбер сконцентрировался на том, чтобы сделать свою операционную деятельность еще более эффективной.

«Так что наш нефинансовый бизнес — это стратегическая инвестиция в совершенствование клиентского опыта, а не набор активов, предназначенных для будущей продажи», — добавил Ведяхин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!