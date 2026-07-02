Юрист объяснила, в каких случаях можно сохранить автомобиль при банкротстве

Автомобиль при банкротстве физического лица не всегда подлежит продаже. В ряде случаев суд может исключить машину из конкурсной массы и оставить ее владельцу, рассказала «Газете.Ru» антикризисный менеджер, частнопрактикующий юрист Анастасия Кошкина.

«Одним из главных оснований является необходимость автомобиля для жизни или работы. Так, машину могут сохранить, если она нужна для перевозки инвалида, является единственным транспортом многодетной семьи или без нее невозможно добраться до работы, школы или медицинских учреждений из-за отсутствия общественного транспорта. Автомобиль также могут оставить должнику, если он является единственным источником дохода. Это касается, например, таксистов, курьеров, торговых представителей, фермеров и инструкторов по вождению. Однако необходимость использования машины придется подтвердить документами», — отметила Кошкина.

Еще одним основанием может стать состояние автомобиля. Если машина сильно повреждена, имеет низкую стоимость, а расходы на ее продажу сопоставимы с возможной выручкой, суд вправе признать реализацию нецелесообразной, подчеркнула юрист.

Она предупредила, что сохранить залоговый автомобиль значительно сложнее: если машина находится в автокредите, банк как залогодержатель имеет преимущественное право на ее реализацию. Исключением может стать мировое соглашение с кредитором, при котором выплаты по кредиту продолжаются, а автомобиль остается у владельца, уточнила Кошкина.

Кроме того, попытки незадолго до банкротства подарить, продать или переоформить машину на родственников могут быть оспорены в суде.

«Не стоит пытаться скрыть автомобиль или фиктивно переоформить его перед процедурой банкротства. Такие действия могут привести не только к возврату имущества в конкурсную массу, но и к отказу в списании долгов. Лучше заранее оценить перспективы сохранения автомобиля и подготовить все подтверждающие документы», — заключила Кошкина.

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