Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

В Сбере назвали доверие главным конкурентным преимуществом банков

Владислав Крейнин: банки научились конкурировать технологиями
Сбер

Большинство покупателей (88%) не готовы покупать у бренда без доверия, заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин на сессии «Банк, в который влюбляются. Как финтех становится дофаминовым» в рамках Финансового конгресса Банка России.

По словам Крейнина, российский финтех является одним из самых развитых в мире.

«Когда функциональные различия между банками становятся минимальными, клиент выбирает уже не только продукт, но и ощущение от бренда», — сказал он.

Крейнин отметил, что любовь клиента напрямую влияет на бизнес-результаты.

По его словам, эмоциональная связь повышает вовлеченность клиентов и их готовность пользоваться сервисами бренда.

«За последние годы банки научились конкурировать технологиями. Новый вызов — построение доверия и глубоких эмоциональных связей с человеком. Сбер — уже самый любимый финтех бренд россиян и входит в тройку самых любимых компаний страны. Новый вызов для нас — создание для каждого человека персональных позитивных эмоциональных моментов от взаимодействия с нашим брендом, продуктами, сервисами», — сказал он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!