В Сбере назвали доверие главным конкурентным преимуществом банков

Большинство покупателей (88%) не готовы покупать у бренда без доверия, заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин на сессии «Банк, в который влюбляются. Как финтех становится дофаминовым» в рамках Финансового конгресса Банка России.

По словам Крейнина, российский финтех является одним из самых развитых в мире.

«Когда функциональные различия между банками становятся минимальными, клиент выбирает уже не только продукт, но и ощущение от бренда», — сказал он.

Крейнин отметил, что любовь клиента напрямую влияет на бизнес-результаты.

По его словам, эмоциональная связь повышает вовлеченность клиентов и их готовность пользоваться сервисами бренда.

«За последние годы банки научились конкурировать технологиями. Новый вызов — построение доверия и глубоких эмоциональных связей с человеком. Сбер — уже самый любимый финтех бренд россиян и входит в тройку самых любимых компаний страны. Новый вызов для нас — создание для каждого человека персональных позитивных эмоциональных моментов от взаимодействия с нашим брендом, продуктами, сервисами», — сказал он.