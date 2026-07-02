В России расширят подготовку кадров для финансового рынка

Финансовый университет и управляющая компания «Альфа-Капитал» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее совместную реализацию образовательных и исследовательских проектов, а также развитие практической подготовки студентов для финансового рынка. Документ был подписан на полях Финансового конгресса Банка России.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сферах образования, науки и подготовки кадров. В частности, партнеры планируют совместно разрабатывать и реализовывать программы высшего и дополнительного профессионального образования, проводить исследования по вопросам развития финансовых рынков, управления активами и долгосрочных сбережений, а также организовать для студентов практику и содействовать их трудоустройству.

В числе совместных инициатив — проведение исследования по пяти направлениям развития отрасли для «Альфа-Капитал», открытие брендированной аудитории компании в Финансовом университете, участие студентов в кейс-чемпионатах, сотрудничество в рамках Всероссийской олимпиады по финансовым рынкам «Финконтест», а также проведение экспертных встреч в Клубе выпускников и Межвузовском инвестиционном клубе.

Как отметил ректор Финансового университета Станислав Прокофьев, партнерство позволит выстроить практико-ориентированную траекторию подготовки студентов — от участия в совместных исследованиях до прохождения практики и защиты выпускных квалификационных работ с участием представителей отрасли.

По его словам, объединение научного потенциала университета и экспертизы управляющей компании будет способствовать подготовке специалистов для финансового рынка.

В свою очередь глава УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева подчеркнула, что отрасль управления активами нуждается в качественной аналитике и квалифицированных кадрах.

По ее словам, сотрудничество с университетом позволит вовлекать студентов в решение практических задач индустрии уже на этапе обучения и станет вкладом в развитие рынка управления активами.

Как отметили стороны, соглашение направлено на развитие долгосрочного взаимодействия между академическим сообществом и финансовой индустрией, а также на подготовку специалистов, востребованных российским финансовым рынком.