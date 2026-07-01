В Альфа-Банке предложили сделать поддержку бизнеса главным национальным проектом

Поддержка бизнеса должна стать главным национальным проектом страны. Об этом на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

По его словам, важно поддерживать предпринимательскую инициативу независимо от масштаба бизнеса.

Главной темой обсуждения сессии «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности?» стали источники долгосрочного экономического роста. Спикеры затронули структурную перестройку экономики, повышение производительности труда, развитие платформенной экономики, внедрение искусственного интеллекта и конкуренцию.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость создания условий для развития предпринимательства. По ее мнению, для ускорения роста производительности труда важно устранить барьеры для перераспределения ресурсов. Она призвала высвободить инициативу и позитивную энергию предпринимательства на базе справедливых условий конкуренции.

По словам Верхошинского, опыт 2022 года показал, что бизнес оказал поддержку стране в период сильнейших внешних ограничений.

«Для государства поддержка бизнеса и предпринимательской инициативы должна быть не меньшим приоритетом, чем любой крупный госпроект. Мне кажется, сегодня главным национальным проектом должна стать поддержка предпринимательства. А дальше уже бизнес, как по заветам Адама Смита, сам все сделает. Я думаю, что это главный способ преодолеть те вызовы, которые стоят перед нашей страной сейчас», — отметил он.

Глава Альфа-Банка добавил, что искусственный интеллект и платформенные решения стали важными факторами повышения производительности. По его словам, в ближайшие годы преимущество получат те компании, которые быстрее адаптируются к новым технологическим возможностям.