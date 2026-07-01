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Бизнес

Google заплатит рекордный штраф в Швеции за нарушение конкуренции

Суд в Швеции обязал Google выплатить $1,47 млрд сервису сравнения цен
IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

Суд по делам патентов и рынков в Швеции обязал компанию Google выплатить сервису сравнения цен PriceRunner компенсацию в размере 14,3 млрд шведских крон (около $1,47 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте судов Швеции.

В публикации говорится, что иск был подан PriceRunner в феврале 2022 года. Компания требовала 77 млрд крон, утверждая, что Google отдавал предпочтение собственному сервису сравнения цен в результатах поиска, что нарушало закон о конкуренции. Суд частично удовлетворил требования истца.

«Размер компенсации <...> является самым крупным из когда-либо присужденных в шведских делах о нарушении антимонопольного законодательства», — отметила представитель суда Линда Кулльберг.

В феврале этого года Верховный суд России оставил в силе судебные акты, признавшие требования российских телеканалов к дочерней компании Google, ООО «Гугл», на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей. Требования 13 телеканалов и трех других медиа основаны на решениях судов, обязавших разблокировать их YouTube-каналы. Долг связан с неисполнением Google обязательств по восстановлению аккаунтов российских СМИ на видеохостинге. Судья ВС РФ не нашел оснований для пересмотра этого вопроса.

Ранее высокие цены на память привели к коллективному иску против Samsung, SK Hynix и Micron.

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