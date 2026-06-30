В Старобельске почтили память студентов, погибших от атаки БПЛА

Памятная акция по случаю 40 дней с момента трагедии в Старобельске

У стихийного мемориала в Старобельске прошла траурная акция, посвященная памяти студентов Старобельского профессионального колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ЛНР.

Ровно 40 дней назад в результате прямого попадания погиб 21 студент после атаки украинских БПЛА по зданию общежития.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил в своем канале в Max, что это «самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на луганской земле», назвав его циничным и преднамеренным.

«Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото — на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное — жизнь», — подчеркнул он.

В памятном мероприятии приняли участие представители власти, родные, близкие, друзья, преподаватели погибших, студенты и общественники. Они почтили память минутой молчания. Траурную акцию посетила первый замруководителя администрации главы ЛНР Анна Росялкова. От имени главы ЛНР она возложила цветы к мемориалу.

«Двадцать одна оборвавшаяся жизнь, двадцать одна несбывшаяся мечта — это боль, которая не утихает. Нет таких слов, чтобы унять горе родных и близких. Но мы абсолютно точно не забудем и не простим. И наша задача — увековечить память о погибших и помочь их семьям», — сказала она.

Депутат Народного совета ЛНР Олег Коваль отметил, что общее горе объединило людей. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в спасательных работах.

«Эта трагедия отозвалась болью по всей территории нашей страны. И в день этой трагедии звонили со всех сторон: простые люди, активисты, общественники и предлагали свою помощь. Мы объявили сбор. Сегодня мы ищем возможности, как помочь студентам, которые пострадали», — сказал он.

Директор Старобельского профессионального колледжа Наталья Момот добавила, что говорить о случившемся без слез оказалось невозможно.

«Непонятно, почему погибли эти дети. Они радовались жизни, хотели стать педагогами, воспитателями. Были жизнерадостными. Я не могу забыть их глаза — чистые, искренние. Кажется, что прошло уже сорок дней, а ощущение такое, будто все случилось вчера», — рассказала она.