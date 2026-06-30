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Бизнес

Сбер зафиксировал рост объема чаевых после подключения терминалов

Объем чаевых через терминалы Сбера увеличился в полтора раза
Shutterstock

Общий объем чаевых у партнеров Сбера после подключения сервиса на платежных терминалах в период с ноября 2025 года по май 2026 года в среднем увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщили в банке в преддверии Финансового конгресса Банка России.

По данным исследования, у компаний, использующих несколько способов сбора чаевых, через платежные терминалы проходит в среднем 35% всех вознаграждений.

Отмечается, что для 543 партнеров Сбера терминалы стали единственным каналом получения чаевых. Средняя сумма одного вознаграждения составляет 192 рубля, а максимальный объем чаевых, собранный одной командой сотрудников через терминалы, достиг 1,25 млн рублей.

Наиболее заметную динамику роста чаевых продемонстрировали сети кофеен и пекарен. Также рост объема вознаграждения сотрудников зафиксирован в ресторанном сегменте.

В банке отметили, что сервис позволяет гостям оставить чаевые сотруднику непосредственно во время оплаты на экране платежного терминала, без перехода в сторонние приложения.

По оценке Сбера, для многих компаний терминалы становятся одним из основных каналов сбора чаевых, а для заведений, где такая практика ранее была развита слабо, помогают сформировать ее с нуля.

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