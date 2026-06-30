S7 Airlines назвала дату начала эксплуатации купленных у Red Wings самолетов

Два самолета Airbus A321, приобретенные российской авиакомпанией S7 у другой отечественного перевозчика Red Wings, начнут совершать полеты в августе этого года. Об этом сообщил генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин, передает РИА Новости.

По его словам, S7 в 2024 году ввела в эксплуатацию три самолета, которые ранее эксплуатировались в авиакомпании «Ямал». Сейчас это лайнеры Red Wings, которые планируется включить в полетную программу в августе.

До этого сообщалось, что группа «Аэрофлот», располагающая парком из 349 воздушных судов, остается единственной российской авиагруппой, эксплуатирующей около 90% своего воздушного флота, что соответствует отраслевым нормативам по выводу самолетов на плановое техническое обслуживание в высокий летний сезон.

Для сравнения, у S7 Airlines не эксплуатируется 31,7% парка, у Utair — 15,3%, у «Уральских авиалиний» — 19,6%, у Smartavia — 23%, а у Nordwind — 44%.

Ранее США внесли самолеты российских авиакомпаний в список нарушителей.