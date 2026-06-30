Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

S7 Airlines назвала дату начала эксплуатации купленных у Red Wings самолетов

S7 Airlines начнет использовать купленные у Red Wings самолеты Airbus в августе
Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Два самолета Airbus A321, приобретенные российской авиакомпанией S7 у другой отечественного перевозчика Red Wings, начнут совершать полеты в августе этого года. Об этом сообщил генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин, передает РИА Новости.

По его словам, S7 в 2024 году ввела в эксплуатацию три самолета, которые ранее эксплуатировались в авиакомпании «Ямал». Сейчас это лайнеры Red Wings, которые планируется включить в полетную программу в августе.

До этого сообщалось, что группа «Аэрофлот», располагающая парком из 349 воздушных судов, остается единственной российской авиагруппой, эксплуатирующей около 90% своего воздушного флота, что соответствует отраслевым нормативам по выводу самолетов на плановое техническое обслуживание в высокий летний сезон.

Для сравнения, у S7 Airlines не эксплуатируется 31,7% парка, у Utair — 15,3%, у «Уральских авиалиний» — 19,6%, у Smartavia — 23%, а у Nordwind — 44%.

Ранее США внесли самолеты российских авиакомпаний в список нарушителей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!