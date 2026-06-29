Портал «Рамблер» рассказал об изменении логики рекламной коммуникации

Традиционные рекламные форматы уступили место ИИ-решениям и гиперперсонализированным сервисам по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом на конференции «AdIndex Сити» рассказала исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Спикер приняла участие в секции «Собрать медиапазл: как заставить рекламную систему работать целиком». Дискуссию посвятили технологическому менеджменту, объединению данных в работающий медиамикс, сквозной аналитике, защите рекламного бюджета и новым подходам к закупкам в условиях изолированных платформ.

«Мы видим, что пользователь больше не хочет быть пассивным получателем сообщения – он выбирает диалог с умными системами и ожидает не просто информацию, а готовые сценарии помощи. Это меняет путь потребителя и саму логику рекламной коммуникации», — сказала Иванова

По ее мнению, сегодня выигрывают те, кто встроил бренд в реальный путь пользователя с его потребностями в конкретный момент времени, а не просто купил охват.

«В этом смысле ИИ, персонализация, доверие и эмоциональная связь становятся уже не дополнительным преимуществом, а базой для эффективной коммуникации», — добавила она.

Иванова подчеркнула, что за год внедрения ИИ-решений на портале «Рамблер» качество контакта стало важнее формального охвата. Отдельные взаимодействия пользователей с умными сервисами достигли 20–25 минут. По ее словам, это стало осознанным вовлечением в сценарий, а не случайным касанием.

Она отметила, что медиапотребление переходит в вопросно-ответную логику. По ее мнению, брендам придется встраиваться в диалоговые сценарии, где пользователь формулирует запрос и ждет релевантный ответ, помощь и контекст, а не баннер.