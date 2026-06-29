Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

В городской квартал «Моментс» начали заезжать первые жители

Распроданность первой очереди проекта компании Forma достигла 97%
Forma

Распроданность первой очереди проекта жилого комплекса «Моментс» достигла 97%. Об этом сообщили в пресс-службе девелоперской компании Forma.

Строительство объекта началось в 2023 году. За три года девелопер реализовал проект 30-этажной башни. Он включает подземный паркинг, ритейл-пространство и благоустроенный двор. В первой очереди предусмотрено 330 квартир различных планировок.

Архитектурную концепцию разработало бюро Kamen Architects. Визуальный облик здания строился на принципе «полупрозрачности». Фасад разделили на две части — со второго по шестой этаж размещено ровное зеркальное полотно, а оставшаяся часть фасада отличается сложной пластикой балконов и чередой угловых эркеров.

Идея визуального единения с природой продолжилась в интерьере, над которым работало бюро Babayants Architects. В лобби установили стойку ресепшена и пространство с мягкой мебелью для отдыха.

Кроме того, озеленение предусмотрено во внутреннем дворе. Там растения сформируют сценарии непрерывного цветения. Задумку ландшафтных дизайнеров разработало бюро Gillespies. Внутренний двор спроектировали по островному принципу, разделив функциональные зоны.

На территории двора организовали лаунж-зоны со скамейками, гамаками и шезлонгами из натурального дерева. Также на карте благоустройства выделили две игровые площадки для детей разных возрастов, спортивное пространство для воркаута, зона для настольного тенниса и места для пикника вошли. Центр экспозиции занял сухой фонтан с подсветкой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!