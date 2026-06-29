В городской квартал «Моментс» начали заезжать первые жители

Распроданность первой очереди проекта жилого комплекса «Моментс» достигла 97%. Об этом сообщили в пресс-службе девелоперской компании Forma.

Строительство объекта началось в 2023 году. За три года девелопер реализовал проект 30-этажной башни. Он включает подземный паркинг, ритейл-пространство и благоустроенный двор. В первой очереди предусмотрено 330 квартир различных планировок.

Архитектурную концепцию разработало бюро Kamen Architects. Визуальный облик здания строился на принципе «полупрозрачности». Фасад разделили на две части — со второго по шестой этаж размещено ровное зеркальное полотно, а оставшаяся часть фасада отличается сложной пластикой балконов и чередой угловых эркеров.

Идея визуального единения с природой продолжилась в интерьере, над которым работало бюро Babayants Architects. В лобби установили стойку ресепшена и пространство с мягкой мебелью для отдыха.

Кроме того, озеленение предусмотрено во внутреннем дворе. Там растения сформируют сценарии непрерывного цветения. Задумку ландшафтных дизайнеров разработало бюро Gillespies. Внутренний двор спроектировали по островному принципу, разделив функциональные зоны.

На территории двора организовали лаунж-зоны со скамейками, гамаками и шезлонгами из натурального дерева. Также на карте благоустройства выделили две игровые площадки для детей разных возрастов, спортивное пространство для воркаута, зона для настольного тенниса и места для пикника вошли. Центр экспозиции занял сухой фонтан с подсветкой.