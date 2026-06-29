Сбер увеличил долю на рынке сбережений и потребительского кредитования в первом квартале

Ипотечный портфель Сбера вырос на 350 млрд рублей за три месяца 2026 года

Сбер увеличил долю на рынке сбережений и потребительского кредитования по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что его ипотечный портфель вырос на 350 млрд рублей за три месяца. Доля на рынке сбережений увеличилась на 0,4 п.п. по итогам марта, а за 12 месяцев — с конца февраля 2025 года по март 2026 года — доля Сбера выросла на 2,27 п.п.

Так, банк сохранил крупнейшую долю на рынке вкладов физических лиц — за последние десять лет она находилась в диапазоне от 43,7 до 45,8%.

«Полагаю, что рост доли связан с несколькими факторами. Во-первых, конечно, это широкая продуктовая линейка, особенно в части сберегательных продуктов, позволяющая подобрать достаточно индивидуально свой набор практически любой категории клиентов, во-вторых, это понятное желание вкладчиков зафиксировать уровень ставок, доходность в ожидании дальнейшего снижения ключа и соответственно рыночных ставок», — отметил председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

По его словам, интерес к сберегательным продуктам сохранился. Он отметил, что клиенты будут перераспределять средства между вкладами, накопительными счетами и инвестиционными продуктами. Тренд отразил высокий уровень доверия клиентов к крупнейшей банковской группе страны.

Кроме того, ипотечный портфель банка увеличился на 3% по итогам первого квартала 2026 года. Рост составил 350 млрд рублей. Только в марте портфель вырос на 75 млрд рублей — на 0,6%.

Доля банка на рынке потребительского кредитования также выросла с 38,9 до 39,9% за первый квартал. Рост продолжался на протяжении всех трех месяцев: в январе доля увеличилась на 0,4 п.п., в феврале — на 0,3 п.п., в марте — еще на 0,3 п.п. За квартал Сбер прибавил один процентный пункт и приблизился к 40% рынка.

«Рост ипотечного портфеля и доли Сбера в потребительском кредитовании отражает как постепенное восстановление спроса на кредиты (пусть не фронтальное, но у значительной части сегментов заемщиков) на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Постепенно эта тенденция будет укрепляться, хотя кроме стоимости кредита на динамику кредитования, в том числе розничного, влияет и регуляторика (макропруденциальные надбавки), и все-таки есть признаки восстановления сегмента», — сказал Самиев.