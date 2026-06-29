Россиянам рассказали о главных свадебных трендах 2026 года

Россияне все чаще отказываются от пышных свадеб в пользу небольших церемоний, а при выборе украшений делают ставку на комфорт и возможность носить их после торжества. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист ювелирной сети Sunlight Татьяна Сергеева.

По ее словам, одним из главных трендов последних лет стали камерные свадьбы: по статистике, 33% столичных пар приглашают на торжество не более 20 гостей, еще 19% предпочитают отпраздновать вдвоем, более 100 человек готовы позвать лишь 8% молодоженов.

«Сегодня молодожены стремятся сделать свадьбу не столько масштабным событием, сколько эмоционально значимым днем. Камерный формат позволяет уделить внимание атмосфере, деталям и личным моментам, которые действительно остаются в памяти. При этом крупные свадьбы не исчезают, но становятся более индивидуальными: вместо традиционных банкетов пары выбирают тематические мероприятия и необычные площадки. Еще одна тенденция — осознанный подход к свадебным покупкам. Все чаще молодожены выбирают украшения, которые будут носить и после регистрации брака», — отметила Сергеева.

По ее словам, покупатели теперь реже ориентируются исключительно на традиции — на первый план выходит практичность, комфорт и личный вкус. Украшение должно гармонично вписываться в повседневную жизнь владельца, сказала эксперт.

По словам Сергеевой, среди обручальных колец сегодня лидируют лаконичные модели из белого золота и комбинированных металлов. Популярностью пользуются изделия с комфортной посадкой, которые удобно носить каждый день, а также кольца с матовой поверхностью, алмазной гранью и небольшими бриллиантовыми вставками, добавила стилист.

На рынке помолвочных колец также растет интерес к нестандартным решениям. По данным исследования Sunlight, 48% мужчин рассматривают покупку кольца с природным бриллиантом, при этом все чаще выбирают необычные формы огранки — овальную, изумрудную или грушевидную.

«Современные обручальные и помолвочные кольца стали более персонализированными. Покупатели хотят сохранить классическую символику украшения, но добавить элементы, которые отражают их характер и стиль», — заключила Сергеева.

Ранее россияне назвали идеальный бюджет свадьбы — до 100 тыс. рублей.