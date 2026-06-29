Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

Россиянам рассказали о главных свадебных трендах 2026 года

Стилист Сергеева: россияне выбирают камерные свадьбы и практичные украшения
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Россияне все чаще отказываются от пышных свадеб в пользу небольших церемоний, а при выборе украшений делают ставку на комфорт и возможность носить их после торжества. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист ювелирной сети Sunlight Татьяна Сергеева.

По ее словам, одним из главных трендов последних лет стали камерные свадьбы: по статистике, 33% столичных пар приглашают на торжество не более 20 гостей, еще 19% предпочитают отпраздновать вдвоем, более 100 человек готовы позвать лишь 8% молодоженов.

«Сегодня молодожены стремятся сделать свадьбу не столько масштабным событием, сколько эмоционально значимым днем. Камерный формат позволяет уделить внимание атмосфере, деталям и личным моментам, которые действительно остаются в памяти. При этом крупные свадьбы не исчезают, но становятся более индивидуальными: вместо традиционных банкетов пары выбирают тематические мероприятия и необычные площадки. Еще одна тенденция — осознанный подход к свадебным покупкам. Все чаще молодожены выбирают украшения, которые будут носить и после регистрации брака», — отметила Сергеева.

По ее словам, покупатели теперь реже ориентируются исключительно на традиции — на первый план выходит практичность, комфорт и личный вкус. Украшение должно гармонично вписываться в повседневную жизнь владельца, сказала эксперт.

По словам Сергеевой, среди обручальных колец сегодня лидируют лаконичные модели из белого золота и комбинированных металлов. Популярностью пользуются изделия с комфортной посадкой, которые удобно носить каждый день, а также кольца с матовой поверхностью, алмазной гранью и небольшими бриллиантовыми вставками, добавила стилист.

На рынке помолвочных колец также растет интерес к нестандартным решениям. По данным исследования Sunlight, 48% мужчин рассматривают покупку кольца с природным бриллиантом, при этом все чаще выбирают необычные формы огранки — овальную, изумрудную или грушевидную.

«Современные обручальные и помолвочные кольца стали более персонализированными. Покупатели хотят сохранить классическую символику украшения, но добавить элементы, которые отражают их характер и стиль», — заключила Сергеева.

Ранее россияне назвали идеальный бюджет свадьбы — до 100 тыс. рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!