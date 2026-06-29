Стало известно, почему кофе и шоколад в мире могут подорожать

Кофе и шоколад в мире могут снова подорожать из-за погодного феномена Эль-Ниньо, который влияет на урожайность тропических культур. Об этом пишет «Финансы Mail».

«Эль-Ниньо связан с потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Из-за этого в разных регионах мира растет риск засух, ливней, жары и ураганов. Для рынка какао главный риск связан с Западной Африкой, где производится значительная часть какао-бобов. Сильные осадки могут привести к грибковым заболеваниям деревьев, а последующая жара и засуха — снизить урожай. В 2024 году неурожай уже привел к резкому росту цен на какао, а в отдельные периоды сырье стоило более $12 тыс. за тонну», — отмечается в статье.

В конце июня фьючерсы на какао снова выросли. На Нью-Йоркской товарной бирже цена поднялась примерно до $5040 за тонну, прибавив 8,5%.

На кофе влияние Эль-Ниньо зависит от сорта: засуха во Вьетнаме и Индонезии может ударить по робусте, а ситуация с арабикой будет зависеть от погоды в Бразилии.

Рост биржевых цен не сразу отражается в магазинах: влияют курс валют, логистика, контракты и запасы. Однако производители шоколада при сохранении дорогого сырья могут уменьшать вес плиток или менять состав продукции.

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