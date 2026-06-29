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Рационализаторская деятельность «Роснефти» принесла компании 2,5 млрд рублей в 2025 году

Специалисты «Роснефти» выдвинули более 2000 рационализаторских идей в 2025 году
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

«Роснефть» по итогам 2025 года получила суммарный экономический эффект более 2,5 млрд рублей от реализации новаторских предложений сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе компании ко Дню изобретателя и рационализатора.

В 2025 году специалисты выдвинули более 2000 перспективных предложений. При этом 900 инициатив признали рационализаторскими, а 600 успешно интегрировали в производственные процессы. Авторы эффективных разработок получили корпоративные поощрения.

Так, специалисты РН-Юганскнефтегаз разработали 44 рационализаторских предложения. Показатель превысил предыдущий год на 20%. Внедрение принесло 847 млн рублей экономического эффекта. В перечень успешных предложений вошла оптимизация работы маслостанций насосных агрегатов, в рамках которой маслостанции включали только по необходимости в среднем на несколько часов в день. Новый принцип работы экономит порядка 600 тыс. рублей в год на одном агрегате.

В «Самотлорнефтегазе» также отметили динамичное развитие инновационного потенциала. База данных непрерывных улучшений на предприятии преодолела рубеж в 13 тыс. инициатив с 2013 года. От нефтяников «Самотлора» поступило 406 предложений в 2025 году, 104 из которых внедрили с общим эффектом 463 млн рублей. Так, программа автоматизированного подбора скважин-кандидатов для мобильных компрессорных установок обеспечила экономию 361 млн рублей.

Сотрудники «РН-Ванкор» направили 26 рационализаторских предложений. Ожидаемый экономический эффект составил 135 млн рублей. Собственное запатентованное изобретение — трубопроводное устройство — перенаправляет внутритрубные скребки и дефектоскопы по участкам нефтепровода без остановки потока нефти.

В Самаранефтегазе подали более 170 инновационных идей. Экономический эффект от внедрения превысил 81 млн рублей. Также системную работу по управлению инновациями выстроили в «Оренбургнефти», чьи нефтяники выдвинули 131 предложение, 25 из которых приняли к реализации. Результат принес более 45 млн рублей.

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» подали свыше 328 рационализаторских предложений. Внедрение идей сократило эксплуатационные затраты на 25 млн рублей.

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