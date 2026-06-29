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Маркетплейсы стали главным источником роста потребительских расходов в Петербурге

«СберИндекс»: потребительские расходы в Петербурге за год выросли на 10%
Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

Потребительские расходы в Санкт-Петербурге в марте–мае 2026 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года преимущественно за счет местного спроса. При этом главным источником роста стали маркетплейсы, на которые пришлось 17% городского оборота и 41% прироста расходов, следует из исследования лаборатории «СберИндекс», подготовленного к Финансовому конгрессу Банка России.

Как отмечается в исследовании, темпы роста потребления в Петербурге оказались ниже среднероссийских. Если в городе расходы увеличились на 10%, то в целом по стране — на 18%. Уточняется, что рост значительно превысил уровень инфляции, составившей 5,3%.

Основной вклад в увеличение потребления внесли жители города: их расходы выросли на 10%, тогда как траты гостей Санкт-Петербурга увеличились лишь на 4%.

Наиболее динамично росли расходы на маркетплейсах — на 29% в годовом выражении. Средний чек онлайн-заказа увеличился с 2,5 тыс. до 2,9 тыс. рублей, а средняя частота покупок за трехмесячный период — с 16 до 18.

Заметный рост также продемонстрировали расходы на жилищно-коммунальные услуги: они увеличились на 23% и обеспечили 16% общего прироста потребительских расходов.

При этом самой крупной категорией расходов остались продовольственные магазины — на них пришлось 24% всех трат петербуржцев, несмотря на сравнительно умеренный рост на 5%.

Также, согласно исследованию, основной прирост расходов среди жителей города обеспечили покупатели с высоким уровнем потребления. Возрастные группы 25–34, 35–44 и 45–54 года сформировали 39% оборота, но обеспечили 87% его прироста. На маркетплейсах на эти категории пришлось 44% оборота и 71% прироста расходов.

В структуре туристического спроса динамика оказалась иной. Основной вклад в рост обеспечили путешественники в возрасте 15–44 лет со средним уровнем расходов, тогда как туристы 35–44 и 45–54 лет с более высоким уровнем потребления сократили траты на 7% и 6% соответственно.

«Туристический спрос заметнее всего в развлечениях, общепите, одежде и медицинских услугах. В этих категориях доля туристов в общем потреблении максимальна — 11%, 9%, 8% и 7% соответственно. Если у гостей Петербурга на общепит приходится 27% всех расходов, то у местных жителей — всего 8%. Однако за год расходы туристов на рестораны и кафе почти не изменились, а петербуржцев — выросли на 5%. Средний чек туриста в общепите выше — 1 тыс. рублей против 700 рублей у местных жителей», — отметила глава лаборатории «СберИндекс» Дарья Цыплакова.

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