Сбер поможет жителям и бизнесу Севастополя и Крыма снизить финансовую нагрузку

Сбер предоставит кредитные каникулы пострадавшим от ЧС в Севастополе и Крыму

Сбер снизит финансовую нагрузку на жителей и бизнес Севастополя и Крыма, пострадавших в результате ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Пострадавшие клиенты после предоставления подтверждающих документов о повреждении имущества, причинении вреда здоровью и влияния на бизнес получат доступ к программам урегулирования.

Физическим лицам и бизнесу доступны кредитные каникулы на срок до шести месяцев — в соответствии с федеральным законодательством. Кроме того, для клиентов, не попадающих под базовые условия, Сбер запустил собственную программу реструктуризации кредитов на срок до 12 месяцев.

Физические лица, являющиеся клиентами банка, смогут подать заявки на реструктуризацию в «СберБанк Онлайн». Для этого нужно зайти в раздел «Финансовые трудности», выбрать «Программы поддержки», нажать «Продолжить заполнение», проверить паспортные данные и кредитный продукт и нажать «Продолжить». В разделе «Причина реструктуризации» необходимо выбрать «Режим чрезвычайной ситуации». На финальном шаге клиенту нужно заполнить заявку, приложить документы и отправить форму.

В свою очередь, клиенты сегмента «Малый и микробизнес» смогут подать заявки на реструктуризацию в приложении «СберБизнес». Для этого нужно перейти в раздел «Кредиты», выбрать кнопку «Реструктуризировать». В появившемся окне необходимо указать причину «Чрезвычайная ситуация или стихийное бедствие», выбрать условия, подтвердить и подписать заявление.

В Сбере подчеркнули, что работу будут вести индивидуально с каждым клиентом. При этом выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредита, суммы задолженности, влияния ЧС и необходимого срока поддержки.