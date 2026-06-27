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Объем активов под управлением УК «Первая» превысил 3 трлн рублей

Стоимость активов розничных инвесторов в УК «Первая» превысила 2 трлн рублей
Shutterstock

Совокупный объем активов под управлением управляющей компании «Первая» превысил 3 трлн рублей. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Бершадский в ходе «Инвест Викенда» от РБК и СберИнвестиций.

По его словам, свыше 2 трлн рублей пришлось на продукты для розничных инвесторов. В эту категорию вошли паевые инвестиционные фонды и стратегии доверительного управления.

Он уточнил, что большая часть средств — 1,6 трлн рублей — размещена в открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах.

Рост активов в компании он объяснил демократичным порогом входа, низкой комиссией и широкой линейкой продуктов для разных макроэкономических циклов и целей инвесторов.

За полгода нетто-привлечение в открытые и биржевые фонды в стране достигло 800 млрд рублей. По подсчетам аналитиков, компания привлекла каждый второй рубль инвесторов.

Аналитики прогнозируют, что к концу года стоимость чистых активов розничных фондов по стране может превысить 6 трлн рублей. В свою очередь, из них 2,3-2,5 трлн придется на продукты управляющей компании.

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