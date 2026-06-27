В Сбере назвали благоприятный сценарий развития криптоактивов

Самый благоприятный сценарий развития криптоактивов на российском рынке – институционализация в качестве полноценного и регулируемого класса активов в продуктовых линейках банков, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на сессии «Крипта как слово года» в рамках «Инвест Викенде».

Он назвал 3 основных сценария развития.

«Она может использоваться для спекуляций и трейдинга. На российском рынке уже есть производные инструменты с экспозицией на стоимость крипты для квалифицированных инвесторов», — сказал он.

Вторым вариантом Вестеровский назвал смещение акцента с криптовалюты на технологию.

«блокчейн становится расчетным слоем для токенизированных финансовых активов, цифрового рубля и трансграничных платежей. Криптоактив как спекулятивный объект отходит на второй план, тогда как токенизация (ЦФА, ончейн-инструменты) превращается в элемент финансовой инфраструктуры», — сказал он.

Также Вестеровский назвал самый благоприятный сценарий.

«Институционализация активов как полноценного и регулируемого класса активов в продуктовых линейках банка. Этот сценарий обеспечивает наибольший эффект для розничного рынка и наиболее последовательно реализует заявленную риск-ориентированную модель», — заключил он.