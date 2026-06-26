В Rambler&Co назвали ключевые атрибуты PR в эпоху искусственного интеллекта

Развитие сервисов искусственного интеллекта меняет подходы к построению коммуникаций и оценке их эффективности, а ключевыми атрибутами современного PR становятся технологичность, инновационность и доверие. Об этом заявила исполнительный директор портала «Рамблер», глава департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co Анна Иванова на заседании комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров.

Дискуссия «Эффективный PR-2026: метрики, которые поймет даже финансовый директор» прошла 25 июня в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Иванова, являющаяся сопредседателем комитета, выступила модератором мероприятия.

Участники обсудили подходы к оценке эффективности коммуникационных проектов, а также способы выстраивания системы метрик, связывающей результаты PR с бизнес-показателями компаний.

По словам Ивановой, благодаря развитию сервисов искусственного интеллекта пользователи получают быстрый доступ к информации, а требования к качеству коммуникаций со стороны брендов становятся выше.

«Теперь на портале «Рамблер» можно встраивать в коммуникационные статьи тематические ИИ-сервисы. Так удается проанализировать диалоги пользователя с нейросетью и отследить тематический фокус и намерения. Благодаря этой информации у маркетинга и пиара появляются новые представления о том, как сегодняшний потребитель смотрит на бренд. Важно не бояться экспериментировать и искать новые атрибуты и метрики с помощью современных технологий», — отметила она.

В обсуждении также приняли участие представители Ассоциации менеджеров, исследовательских компаний и бизнеса.