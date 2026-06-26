Россияне рассказали, что для них важно при трудоустройстве

Большинство (65%) опрошенных россиян младше 35 лет считают социальный пакет обязательным условием при трудоустройстве. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и СберНПФ (партнер «СберИнвестий»). Результаты есть есть у «Газеты.Ru»).

Среди респондентов всех возрастов такой позиции придерживаются лишь 40%. Еще 23% молодых респондентов назвали социальный пакет важным, но не решающим фактором. И только каждый десятый (12%) заявил, что не учитывает его при выборе места работы.

Самой востребованной льготой молодежь назвала добровольное медицинское страхование: его отметили 81% респондентов. На втором месте оказалось обучение за счет компании (52%). Далее следуют страхование от несчастных случаев (48%), пенсия от работодателя и корпоративный транспорт (по 44%). При этом среди опрошенных всех возрастов корпоративная пенсия оказалась второй в рейтинге самых желанных элементов соцпакета.

Запросы молодежи к будущему доходу оказались высокими. 65% россиян до 35 лет хотели бы получать корпоративную пенсию свыше 50 тыс. рублей в месяц. По 14% респондентов назвали комфортными выплаты от 40 тыс. до 50 тыс. рублей и от 30 тыс. до 40 тыс. рублей соответственно. Только 7% готовы ограничиться суммой до 30 тыс. рублей в месяц. Среди россиян всех возрастов доля тех, кто считает рассчитывает на выплаты свыше 50 тыс. рублей, составляет 50%.

«Россиянам не хватает информации, чтобы копить на пенсию вместе с работодателем. Половина участников нашего исследования заявили, что не слышали о такой возможности. При этом каждый пятый хотел бы участвовать в корпоративной пенсионной программе, хотя в компании такой опции сейчас нет. Еще столько же заявили о желании получать доплаты от работодателя к личной программе долгосрочных сбережений. Важно подключать компании к регулярному информированию о способах формировать пенсионный капитал. Если люди будут знать о доступных льготах и решениях, вырастет и число сберегателей, и их будущий доход», — отметила генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова.

Молодые россияне, которые уже формируют пенсию с работодателем, рассказали, на что обращают внимание в таких программах. 42% важно пользоваться деньгами в экстренных случаях, 29% — снять сумму разом, 28% — сохранять за собой корпоративную копилку при смене работы. Свыше половины (57%) хотели бы, чтобы компания помогалаим копить на пенсию, треть (36%) — полностью обеспечивала будущие выплаты.

Опрос проводится в июне 2026 года среди 3 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов России. Исследование было приурочено к «Инвест Викенду».

Ранее стало известно, сколько россиян хотят сменить работу в этом году.