Российских студентов пригласили на чемпионат «Альфа-Будущее»

Альфа-Банк пригласил студентов на чемпионат «Альфа-Будущее». Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что подать заявку на участие в кейс-соревнованиях для студентов и молодых специалистов России можно до 5 июля.

«Альфа-Будущее Чемпионат — это трамплин для молодых профессионалов. Мы верим в смелых и амбициозных ребят, поэтому создали такой формат, где профессиональный рост сочетается с нетворкингом и яркими эмоциями. И мы хотим видеть тех, кто не боится сложных задач и нестандартных решений. Прямо из студенческой аудитории — в ряды команды Альфа-Банка», — отметила руководитель дирекции развития бренда работодателя банка Юлия Фомина.

По ее словам, именно такой путь банк предлагает участникам соревнований. Она уточнила, что за 5 дней в горах студенты защитят свои проекты перед топ-менеджментом банка, а также станут частью сообщества, где ценят инициативу и драйв.

Первый этап будет проходить онлайн с 13 по 20 июля. Участники объединятся в команды и поработают над решением реального кейса банка. При этом лучшие команды смогут представить свои идеи экспертному жюри и пройти в финал.

Отмечается, что финал пройдет очно в формате образовательного лагеря в горах Архыза с 24 по 28 августа. Двадцать сильнейших участников отправятся на пятидневный интенсив, где поработают с ведущими специалистами Альфа-Банка, улучшат профессиональные навыки и доработают свои проекты.

Победители смогут начать карьеру в банке. Поучаствовать в чемпионате смогут студенты колледжей и вузов, магистранты, выпускники 2025-2026 годов, а также абитуриенты, поступающие в вузы в 2026 году.