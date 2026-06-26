Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Бизнес

Российских студентов пригласили на чемпионат «Альфа-Будущее»

Победители чемпионата Альфа-Банка смогут начать карьеру в организации
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк пригласил студентов на чемпионат «Альфа-Будущее». Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что подать заявку на участие в кейс-соревнованиях для студентов и молодых специалистов России можно до 5 июля.

«Альфа-Будущее Чемпионат — это трамплин для молодых профессионалов. Мы верим в смелых и амбициозных ребят, поэтому создали такой формат, где профессиональный рост сочетается с нетворкингом и яркими эмоциями. И мы хотим видеть тех, кто не боится сложных задач и нестандартных решений. Прямо из студенческой аудитории — в ряды команды Альфа-Банка», — отметила руководитель дирекции развития бренда работодателя банка Юлия Фомина.

По ее словам, именно такой путь банк предлагает участникам соревнований. Она уточнила, что за 5 дней в горах студенты защитят свои проекты перед топ-менеджментом банка, а также станут частью сообщества, где ценят инициативу и драйв.

Первый этап будет проходить онлайн с 13 по 20 июля. Участники объединятся в команды и поработают над решением реального кейса банка. При этом лучшие команды смогут представить свои идеи экспертному жюри и пройти в финал.

Отмечается, что финал пройдет очно в формате образовательного лагеря в горах Архыза с 24 по 28 августа. Двадцать сильнейших участников отправятся на пятидневный интенсив, где поработают с ведущими специалистами Альфа-Банка, улучшат профессиональные навыки и доработают свои проекты.

Победители смогут начать карьеру в банке. Поучаствовать в чемпионате смогут студенты колледжей и вузов, магистранты, выпускники 2025-2026 годов, а также абитуриенты, поступающие в вузы в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!