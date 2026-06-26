Более 1,3 млн молодых клиентов Сбера открыли накопительные счета в первом квартале 2026 года

Более 1,3 млн клиентов Сбера младше 30 лет открыли накопительные счета в первом квартале 2026 года, а вклады – 450 тыс., сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что накопительные счета преимущественно выбирают клиенты младше 18 лет. Всего с января по март 2026 года их открыли около 827 тыс. клиентов до 18 лет. В Сбере объясняют популярность продукта понятными и простыми условиями открытия.

Также в Сбере отметили рост интереса молодежи к вкладам. В I квартале 2026 года вклады в Сбере открыли около 126 тыс. клиентов до 18 лет (2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года).

Кроме того, в I квартале 2026 года около 526 тыс. клиентов от 18 до 26 лет открыли накопительные счета, а вклады – около 325 тыс. клиентов. Также за этот период вклады открыли около 684 тыс. клиентов в возрасте от 30 до 39 лет, а накопительные счета – около 598 тыс.

По данным Сбера, средняя сумма открытия вклада у клиента от 18 до 29 лет выросла на 26% (851 тыс. рублей).

В Сбере добавили, что средняя сумма открытия вклада на одного клиента в возрасте 30–39 лет увеличилась за год на 20%, достигнув 1 650 000 рублей.